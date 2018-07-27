Ильгар Мамедов: "Могли три золота наковырять, но..."

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов не удовлетворен итогами чемпионата мира, на котором его подопечные завоевали семь наград, одна из них золотая, передает из Уси спецкор "СЭ" Андрей СИЗЯКИН.

– Вы перед турниром специально не озвучивали медальные планы. Но наверняка в голове прикидывали количество наград. Не сбылось?

– Если говорить о плане по наградам, то у нас есть документ – Целевая комплексная программа, которая пишется на четыре года – на олимпийский цикл. Так вот этот план мы перевыполнили. У нас там стоит дно золото, а по серебру и бонзе перевыполнили.

– Почему такие скромные планы?

– Смена поколений. Какой смысл ставить 12 золотых медалей? Вот мы скромно перевыполняем план (улыбается).

– То есть у вас есть удовлетворенность от ЧМ?

– Ну откуда ей взяться? Мы все-таки привыкли побеждать. Хотя бы три золота мы могли наковырять. А получилось – там упустили, тут, опять там и так далее.