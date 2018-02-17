Федерация фехтования России поможет семье скончавшейся 22-летней рапиристки

Федерация фехтования России окажет помощь семье скончавшейся рапиристки Татьяны Голосеевой. Россиянка скоропостижно скончалась на 23-м году жизни.

- Это была подающая надежды спортсменка, хорошая девочка, с ней было приятно общаться. Это утрата для федерации, для всех ее друзей, близких, и, конечно, Республики Башкортостан. Похороны прошли сегодня, помощь семье будет оказана, - цитирует ТАСС главу федерации Александра Михайлова.

Голосеева выступала на юниорских первенствах Европы и мира. В 2012 году она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в личных соревнованиях, а в 2015-м - победила в командном турнире. В 2016 году спортсменка заняла третье место на чемпионате России в командном первенстве.