В ВАДА опровергли возрастной ценз для кандидата в президенты организации

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА​) опровергло причастность к информации о критериях выдвижения кандидатов в президенты организации, которые были подвергнуты критике со стороны антидопинговых организаций и отдельных спортсменов. Основной причиной недовольства стал возрастной ценз – старше 45 лет.

"Руководство ВАДА не было связано с разработкой этого документа. Требования относительно избрания президента и вице-президента изложены в уставе ВАДА и в рекомендациях рабочей группы по управлению, которые будут представлены 15 ноября", – говорится в заявлении организации, опубликованном Inside the Games.