Станислав Поздняков: "Одним из итогов работы независимой антидопинговой комиссии является восстановление РУСАДА"

Глава ОКР Станислав Поздняков, комментируя восстановлении РУСАДА, отметил, что оно стало возможно в том числе и благодаря деятельности Независимой антидопинговой комиссии во главе с Виталием Смирновым.

– Это решение, однозначно, было важным для нашей страны, – сказал Поздняков. – Оно даёт возможность ряду наших федераций, которые были по тем или иным причинам поражены в правах, тоже вести процесс восстановления. И у нас уже есть пример в лице тяжёлой атлетики. Сейчас в Россию прибыли руководители IBU, которые тоже обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации. И ещё один важный момент – на заседании исполкома мы подвели итоги работы Независимой антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова. Одним из них как раз является восстановление РУСАДА. (Антон Бабошин)