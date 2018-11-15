Совет учредителей утвердил предложения по реформам в ВАДА

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на заседании в Баку утвердил рекомендации рабочей группы по вопросам управления, информирует пресс-служба организации. Кроме того, совет учредителей также утвердил правила выбора президента и вице-президента ВАДА в 2019 году. Штаб-квартира ВАДА до 2031 года будет находиться в Монреале (Канада).

Утверждены следующие предложения:

1. Президент и вице-президент должны быть независимыми; заработная плата президента не должна быть высокой.

2. Добавить в исполком двух независимых членов с полным правом голоса. Кандидатов могут предлагать спортивное движение и правительства, однако при этом претенденты на пост не должны иметь никаких связей с этими группами, а также должны соответствовать строгим критериям, установленным комитетом.

3. Члены совета учредителей, исполкома и постоянных комитетов ВАДА не могут занимать эти посты более трех трехлетних сроков (не больше девяти лет в сумме). При это нельзя покинуть пост на определенный срок, а затем вернуться на него.

4. Создание комитета, который будет следить за тем, чтобы руководящие посты в ВАДА занимали независимые лица с необходимыми навыками.

5. Создание независимого комитета по этике, который будет следить за соответствием стандартам организации.

6. Выделение минимум по одному месту для представителей спортсменов и национальных антидопинговых организаций (NADO) во всех постоянных комитетах ВАДА.