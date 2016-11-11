14:22 | ДОПИНГ

Рикко Гросс: "Если кого-то застанут за попыткой принять допинг, он будет тут же изгнан из сборной России"

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что в команде принято четкое решение по поводу допинга. Биатлонисты под руководством немца начали подготовительный сбор в Тюмени.

– Мы все поговорили и решили, что если кого-то застанут даже за попыткой принятия допинга, то этот человек будет тут же изгнан из команды, – приводит издание Focus слова Гросса. – Мы не прячемся в России и ничего не скрываем, поэтому и проводим столько тренировок в Европе.

Под руководством Гросса занятия проводят Евгений ГараничевАлександр ПеченкинДмитрий МалышкоМаксим ЦветковАлексей СлеповПетр ПащенкоМатвей Елисеев и Сергей Корастылев. Старт Кубка мира нового сезона запланирован на 27 ноября в шведском Эстерсунде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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БОКСЁР из *что--где--когда*

Это трудности бундес--перевода, чоли??? Так и представляю Шипу с Гаранем на Ч.М., которые садятся на лыжню во время гонки, достают шприцы и начинают ширяться................ Это каким же надо быть тупнем, чтобы тебя застали за "энтим делом"??????

14:43

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