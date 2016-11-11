Рикко Гросс: "Если кого-то застанут за попыткой принять допинг, он будет тут же изгнан из сборной России"

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс отметил, что в команде принято четкое решение по поводу допинга. Биатлонисты под руководством немца начали подготовительный сбор в Тюмени.

– Мы все поговорили и решили, что если кого-то застанут даже за попыткой принятия допинга, то этот человек будет тут же изгнан из команды, – приводит издание Focus слова Гросса. – Мы не прячемся в России и ничего не скрываем, поэтому и проводим столько тренировок в Европе.

Под руководством Гросса занятия проводят Евгений Гараничев, Александр Печенкин, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Матвей Елисеев и Сергей Корастылев. Старт Кубка мира нового сезона запланирован на 27 ноября в шведском Эстерсунде.