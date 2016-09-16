18:26 | ДОПИНГ

Макларен исключил возможность вскрытия контейнеров с допинг-пробами в будущем

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Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен в ходе саммита ФИФА по вопросам этики в спорте заявил, что в будущем вскрытие контейнеров с допинг-пробами спортсменов будет исключено.

– У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи, – цитирует ТАСС Макларена. – Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно.

Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да – открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта. Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3627606

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КОММЕНТАРИИ (8)
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staerswimmer23

ну если их возможно вскрыть (раз это сделал Макларен, то и другие это могли делать) , то все результаты за последние лет 15 подлежат сомнению, поэтому все результаты соревнований за этот период следует признать недействительными

20:07

spetrov

...одна...

20:04

spetrov

К тому же могли (с их же слов) не означает вскрывали. В общем, родна бабка сказала. История продолжается.

20:03

spetrov

Тут надо понимать, что эксперименты они проводили неизвестно где, результаты тоже никто не видел. Одни слова. При этом есть производители, которые утверждают, что вскрыть невозможно.

20:02

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

на каждую хитрую ж найдется свой гвоздь с резьбой.

19:55

КГИ

"Провели эксперименты, открыть контейнеры реально".... А конкретно можно сказать: "Нам удалось открыть контейнер без повреждения защиты". В любом случае дело дойдёт до судебного разбирательства и там будут иметь значение не теоретические выводы, а заключение трасологической, технической экспертиз о возможности сделать подобное.

19:18

Kotelevich

Если пробирки можно вскрыть, то этим могут воспользоваться допинг-офицеры или представители любой лаборатории. Т.е. в биоматериал можно подмешать любой "коктейль". Соответственно, опираясь на это, любой начинающий адвокат докажет невиновность своего подзащитного. НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ!!!

19:17

Россия круче всех!

Неужели в Рио был другой производитель пробирок чем в Сочи?

18:53

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