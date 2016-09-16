Макларен исключил возможность вскрытия контейнеров с допинг-пробами в будущем

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен в ходе саммита ФИФА по вопросам этики в спорте заявил, что в будущем вскрытие контейнеров с допинг-пробами спортсменов будет исключено.
– У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи, – цитирует ТАСС Макларена. – Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно.
Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да – открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта. Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным.
staerswimmer23
ну если их возможно вскрыть (раз это сделал Макларен, то и другие это могли делать) , то все результаты за последние лет 15 подлежат сомнению, поэтому все результаты соревнований за этот период следует признать недействительными
20:07
spetrov
...одна...
20:04
spetrov
К тому же могли (с их же слов) не означает вскрывали. В общем, родна бабка сказала. История продолжается.
20:03
spetrov
Тут надо понимать, что эксперименты они проводили неизвестно где, результаты тоже никто не видел. Одни слова. При этом есть производители, которые утверждают, что вскрыть невозможно.
20:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
на каждую хитрую ж найдется свой гвоздь с резьбой.
19:55
КГИ
"Провели эксперименты, открыть контейнеры реально".... А конкретно можно сказать: "Нам удалось открыть контейнер без повреждения защиты". В любом случае дело дойдёт до судебного разбирательства и там будут иметь значение не теоретические выводы, а заключение трасологической, технической экспертиз о возможности сделать подобное.
19:18
Kotelevich
Если пробирки можно вскрыть, то этим могут воспользоваться допинг-офицеры или представители любой лаборатории. Т.е. в биоматериал можно подмешать любой "коктейль". Соответственно, опираясь на это, любой начинающий адвокат докажет невиновность своего подзащитного. НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ!!!
19:17
Россия круче всех!
Неужели в Рио был другой производитель пробирок чем в Сочи?
18:53