Макларен исключил возможность вскрытия контейнеров с допинг-пробами в будущем

Глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен в ходе саммита ФИФА по вопросам этики в спорте заявил, что в будущем вскрытие контейнеров с допинг-пробами спортсменов будет исключено.

– У нас была информация, что россияне смогли открыть контейнеры с допинг-пробами, которые были взяты во время Олимпийских игр в Сочи, – цитирует ТАСС Макларена. – Мы никогда не знали конкретно, как им это удалось, однако после экспериментов, которые произвели эксперты в Великобритании, оказалось, что их открыть можно.

Мы тоже провели подобные эксперименты, и они подтвердили, что да – открыть контейнеры с допинг-пробами реально, но теперь эта дверь закрыта. Не думаю, что подобные манипуляции еще получатся у кого-то. Поэтому в этом отношении можно быть спокойным.