Хайо Зеппельт: "Было ясно, что отдельные допинговые нарушения на ОИ-2014 сложно доказать"

Немецкий журналист Хайо Зеппельт в своем Твиттере прокомментировал мотивировочные части Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам бобслеиста Александра Зубкова и лыжника Александра Легкова. CAS в случае с Легковым отметил, МОК не удалось доказать нарушение антидопинговых правил.

- CAS аргументировал решения по двум российским атлетам с Олимпиады-2014. Они различаются, но в одном из этих случаев демонстрируется общий подход: невозможность доказать фактические обвинения, сделанные МОК. Было ясно с самого начала: это системные манипуляции, индивидуальные проступки, которые сложно доказать.

