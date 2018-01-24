Fancy Bears: 70 процентов норвежских лыжников принимают запрещенные препараты

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по разоблачениям в области мирового спорта, на своем официальном сайте сообщила о том, что получила доступ к документам Международной федерации санного спорта. Как отмечается, новые данные показывают, что многие спортсмены в этом виде спорта используют терапевтические исключения. Также речь идет о пропущенных допинг-пробах и двойных стандартах в оценке вины спортсменов.

В частности, как отмечается, итальянский саночник Людвиг Ридер не сообщал о своем местонахождении для прохождения допинг-теста. Австрийка Бригит Платцер вообще пропустила допинг-тест, однако никакого наказания не получила.

Также Fancy Bears выяснили, что 70 процентов спортсменов из сборной Норвегии по лыжным гонкам принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям как астматики. Например, Мартин Йонсруд Сундбю применял сальбутамол в дозах в 10 раз превашающих разрешенные. За это его дисквалифицировали только на два месяца.

Кроме того, хакеры выяснили, что контейнеры для допинг-проб Berlinger (которые использовались на Олимпиаде) низкого качества. Именно поэтому случаи их повреждения достаточно часты.