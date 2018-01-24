Fancy Bears: 70 процентов норвежских лыжников принимают запрещенные препараты

Хакерская группировка Fancy Bears, известная по разоблачениям в области мирового спорта, на своем официальном сайте сообщила о том, что получила доступ к документам Международной федерации санного спорта. Как отмечается, новые данные показывают, что многие спортсмены в этом виде спорта используют терапевтические исключения. Также речь идет о пропущенных допинг-пробах и двойных стандартах в оценке вины спортсменов.
В частности, как отмечается, итальянский саночник Людвиг Ридер не сообщал о своем местонахождении для прохождения допинг-теста. Австрийка Бригит Платцер вообще пропустила допинг-тест, однако никакого наказания не получила.
Также Fancy Bears выяснили, что 70 процентов спортсменов из сборной Норвегии по лыжным гонкам принимают запрещенные препараты по терапевтическим исключениям как астматики. Например, Мартин Йонсруд Сундбю применял сальбутамол в дозах в 10 раз превашающих разрешенные. За это его дисквалифицировали только на два месяца.
Кроме того, хакеры выяснили, что контейнеры для допинг-проб Berlinger (которые использовались на Олимпиаде) низкого качества. Именно поэтому случаи их повреждения достаточно часты.
Buldozer46
За Россию без допинга!------по твоему разумению если допинг разрешили то это нормально? это как американский спортсмен выиграл заплыв на моторной лодке предоставив справку, то он плавать не умеет. А за зыком следи умник и братья вильямс прямое подтверждение того как выглядят женщины которые употребляют допинг. У гимнастки симоны байлз рука как у Тайсона и это нормально?
21:14
Al Rains
Безвыходных ситуаций не бывает...учитесь у цру;))
19:43
zeromanj
Как назвать те соревнования, в которых принимают участие заведомо грязные спортсмены, вроде членов сб. Норвегии по лыжам; при этом чистым спортсменам по политическим причинам выступать не разрешено?) Местячковый политический цирк. Олимпиада дискредитирована. Жаль корейцев, выиграли право, вроде бы, на проведение соревнования сильнейших спортсменов мира, а получат посмешище вместо игр.
19:25
zeromanj
Бней Иегуда Препарат не может считаться запрещённым, если он принимается с разрешения.)) ------------------------------------------- Особенно с разрешения матушки.
19:20
*КОСТАРИКАНЕЦ*
Во врали! На ходу придумывают одну за одной мыльнопузырные истории. Висёлый, не ведись!
17:30
За Россию без допинга!
Как обычно, все в одну кучу сгребут, а псевдопатриоты клюнут на наживку. Как было с сестрами Уильямс, у которых на все препараты есть разрешения, но быдлостадо заверещало, что они все на допинге, и вада всех покрывает
17:24
sukhoy63
как же так, сыны Одина, северный народ, и все больные, сопливые викинги? А почему наши чукчи астмой не болеют?
17:09
shpasic
а может ли препарат считаться запрещённым в тот период, когда запрета на него не было?
16:47
Millwall82
Фэнси бир работают на ГРУ.
16:39
Бней Иегуда
Препарат не может считаться запрещённым, если он принимается с разрешения.))
16:36
Семь ветров
не медведи, а капитаны-очевидности.
16:04
rus_facicty
ко-ко, обкуренные мишки тужатся-потужатся, но никому они неинтересны, бугага)))
16:02
AndreyIvanovich
Как-будто это была тайна за семью печатями
15:59