Дмитрий Свищев: "Независимая антидопинговая комиссия проделала громадную работу"

Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев положительно оценил работу Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК). Она была создана летом 2016 года, главной ее задачей было восстановление доверия к антидопинговой политике России на международной арене. В среду стало известно, что комиссия завершила свою работу, а ее итоги были подведены на заседании Олимпийского собрания.

- Мы все ждали от комиссии Смирнова результатов, - цитирует ТАСС Свищева. - Сейчас мы видим, что Олимпийский комитет России восстановлен, РУСАДА восстановлено, но с оговорками, надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут сняты. Осталось несколько федераций, которые поражены в правах, в частности, Всероссийская федерация легкой атлетики. Комиссия была достаточно эффективна - это правда, хочется поблагодарить ее руководителей, проведена громадная работа.

Нам бы хотелось, что это было бы быстрее или более эффективно, но были запущенные вопросы, да и работать приходилось в непростое политическое время. В очень сложных условиях работали наши коллеги, в условиях давления на наш спорт. Хочется поблагодарить их и поздравить с работой. Но то, что было сделано, должно продолжаться в будущем. Подобный орган должен существовать и работать на постоянной основе - спортивная дипломатия должна функционировать в непрерывном режиме.