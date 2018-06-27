Адвокат: "Родченков здоров, счастлив и продолжает работать с правоохранительными органами"

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден заявил, что его подзащитный не пытался совершить самоубийство. Сегодня в СМИ появилась информация, что Родченков пытался покончить с собой. Впоследствии выяснилось, что данные RT очень похожи на публикацию на юмористическом портале "Панорама" недельной давности.

Российские СМИ сообщили выдуманную новость о том, что Родченков попытался покончить с собой в США. Это неправда. Родченков здоров, счастлив и продолжает плодотворно работать с антидопинговыми и правоохранительными органами для дальнейшего выявления коррупции в России, - цитирует "Новая газета" Уолдена.

​В 2016 году в отношении Родченкова, который стал информатором в деле о допинге в российском спорте, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.