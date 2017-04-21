"ВКонтакте" проведет трансляцию The Kiev Major

Представители социальной сети "Вконтакте" анонсировали киберспортивные трансляции первого major-турнира в СНГ по Dota 2 – The Kiev Major. Для пользователей сервиса VKLive будет доступен эсклюзивный контент и ряд специализированных шоу. Первая трансляция пройдет 23 апреля, за день до старта киевского "мэйджора". LAN-финал чемпионата пройдет на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд первенства составляет 3 миллиона долларов.

– Миллионы фанатов киберспорта регулярно следят за ключевыми мероприятиями отрасли в прямом эфире ВКонтакте, – рассказал Александр Щепилов, руководитель направления "Игры и киберспорт" ВКонтакте. – Впервые соревнование такого масштаба проходит на территории СНГ, и в этот раз, чтобы полностью осветить соревнование в необычном формате, мы подготовили эксклюзивный контент для пользователей VK