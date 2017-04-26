Виталий "v1lat" Волочай о The Kiev Major: "Этот Major может стать последним в СНГ"

Известный русскоязычный комментатор и аналитик Виталий "v1lat" Волочай в интервью порталу cybersport.ru поделился впечатлениями от первого "мэйджора" в СНГ – The Kiev Major. Волочай рассказал о большом количестве организационных проблем, с которыми пришлось столкнуться игрокам и персоналу.

– Очень хочется, чтобы не было стыдно, – отметил "v1lat". – Хотелось просто круче, хотелось стадиона, хотелось ВТБ Арену, хотелось минскую арену, хотелось киевский Дворец спорта. Как бы турнир ни прошел, поверьте, в конце у всех будет чувство недосказанности: чего-то не хватило. Это самое страшное, и на этом фоне я боюсь и переживаю. Я боюсь, что это может стать последним "мажором" в СНГ. А это трагедия будет.