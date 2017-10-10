Virtus.pro обыграла Vega в отборе на "мэйджор" DreamLeague

Состав Virtus.pro по Dota 2 победил Vega Squadron в рамках отборочного турнира DreamLeague Season 8 для Европы и СНГ. Счет поединка – 2:0. Всего в квалификационном соревновании принимают участие восемь коллективов, которые разыграют четыре путевки на LAN-финал. Они достанутся лучшей пятерке каждого из двух регионов и еще двум командам, независимо от региона.

Финальная часть турнира пройдет в шведском Йенчепинге с 1 по 4 декабря. Призовой фонд составит миллион долларов.

DreamLeague Season 8

Отборочный турнир

Европа и СНГ

Virtus.pro – Vega Squadron – 2:0

Virtus.pro: Владимир "No[o]ne" Миненко (Украина), Алексей "Solo" Березин, Роман "RAMZES666" Кушнарёв (оба – Россия), Илья "Lil" Ильюк (Украина), Павел "9pash a" Хвастунов (Россия).