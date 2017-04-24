Vega завоевала квоту СНГ-региона на SL i-League в Шанхае

Состав по Dota 2 российской организации Vega Squadron переиграл соотечественников Team Spirit в финале квалификации СНГ-региона ко второму сезону SL i-League. В полуфинале Vega оказалась сильнее Comanche, а Spirit переиграла Natus Vincere. Стоит отметить, что для Vega эта квалификация стала первым турниром после смены троих игроков основного состава.

Заключительный этап турнира от украинской организации StarLadder пройдет с 18 по 21 мая в Шанхае. Путевку от китайского региона завоевала Invictus Gaming. Их соотечественники из VG.J и Newbee удостоились прямого приглашение на LAN-финал чемпионата.