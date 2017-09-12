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20:38 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

"VANSKOR" вернулся в Team Empire


Российская организация Team Empire объявила о возвращении в состав по Dota 2 Ивана "VANSKOR" Скорохода, который в прошлом сезоне выступал за Team Spirit. Киберспортсмен уже играл за "Империю" в 2013 и 2014 годах. Обновленную пятерку можно увидеть в деле уже сегодня – команда примет участие в СНГ-квалификации на SL i-League StarSeries S3.

Состав Team Empire: Владимир "Chappie" Кузьменко (Россия), Ростислав "fn" Лозовой, Андрей "Ghostik" Кадык (оба – Украина), Ярослав "Miposhka" Найдёнов, Иван "VANSKOR" Скороход (оба – Россия).

– С приходом Вани мы получили в своё распоряжение хорошего виспа, шотколлера в начале игры, позитивного тиммейта и просто красивого блондина (ну, почти блондина), – приводит официальный сайт Team Empire слова менеджера состава Дмитрия Белова. – Я надеюсь, что уровень комфорта в нашем коллективе будет для Ивана достаточным, чтобы находиться в свой тарелке. В нашей команде Ваня будет играть на пятой позиции, на четвёртую позицию вернётся Ярослав Miposhka Найдёнов. Боекомплект собран, нам осталось только выстрелить.

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