У игрока Double Dimension обнаружен рак

У киберспортсмена состава по Dota 2 российской Double Dimension Александра "Flow" Сазонова диагностирована рак средостения. Медицинское обследование выявило, что размер злокачественной опухоли уже превышает 20 сантиметров, и она давит на сердце и легкие. Россиянину предстоит операция в феврале. На полное восстановление Сазонову потребуется до семи месяцев.

Flow выступает за Double Dimension с лета 2017 года. Из-за болезни игрок третьей позиции был вынужден прервать свою киберспортивную карьеру. Организация продолжила выплачивать Сазонову зарплату.