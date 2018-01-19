У игрока Double Dimension обнаружен рак

У киберспортсмена состава по Dota 2 российской Double Dimension Александра "Flow" Сазонова диагностирована рак средостения. Медицинское обследование выявило, что размер злокачественной опухоли уже превышает 20 сантиметров, и она давит на сердце и легкие. Россиянину предстоит операция в феврале. На полное восстановление Сазонову потребуется до семи месяцев.
Flow выступает за Double Dimension с лета 2017 года. Из-за болезни игрок третьей позиции был вынужден прервать свою киберспортивную карьеру. Организация продолжила выплачивать Сазонову зарплату.
Друзья, нашему игроку Александру Flow Сазонову нужна ваша помощь! Ему поставили диагноз "Герминогенная несеминомная опухоль средостения" (раковая опухоль группы неблагоприятного прогноза).– Double Dimension (@DoubleDimensio1) 19 января 2018 г.
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Спасибо за ретвит!#helpflow