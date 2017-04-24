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Thunderbirds украинца "Resolut1on" переиграла Team Liquid в первом туре The Kiev Major

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Коллектив Thunderbirds переиграл Team Liquid в первом туре группового этапа The Kiev Major. Обе команды выступают под флагом Европейского Союза. Счет встречи – 2:1. Напомним, что роль игрока первой позиции в пятерке Thunderbirds занимает украинский киберспортсмен Роман "Resolut1on" Фоминок, который закончил встречу на решающей карте со счетом 22 фрага при двух смертях.

В первой стадии чемпионата используется швейцарская система, согласно которой в следующем раунде встречаются команды с одинаковой статистикой. В первом туре победу также одержали европейские Team Secret и OG, китайские Invictus Gaming и Team Random, российская Virtus.pro и американская Digital Chaos.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ пройдет с 24 по 30 апреля на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

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