Team Secret пригласили на ESL One Katowice 2019

Организаторы ESL One Katowice 2019 (Dota 2) выдали первый инвайт Team Secret. На турнире выступят еще семь приглашенных команд и четыре победителя региональных отборочных.

Закрытые отборочные для Европы и СНГ, Северной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии пройдут 8–9 декабря, а для Китая – 19–20 декабря. В каждой квалификации выступят по четыре коллектива: две приглашенные команды и два победителя открытого этапа. Организаторы еще не выдали инвайты в эту стадию.

Участников ESL One Katowice 2019 поделят на две группы, где они сыграют по двойной круговой системе. Коллективы, которые займут первые и вторые места, попадут в верхнюю сетку плей-офф, команды из середины таблицы начнут выступление с нижней сетки, а остальные покинут турнир. Все матчи пройдут до двух побед, а гранд-финал – до трех.

ESL One Katowice 2019 пройдет с 22 по 24 февраля 2019 года. 12 коллективов разыграют 300 тысяч долларов. Турнир не входит в Dota Pro Circuit.