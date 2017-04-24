Team Secret и Invictus Gaming одержали по две победы на The Kiev Major

В Киеве состоялись первые матчи второго раунда группового турнира The Kiev Major 2017. В лидеры выбились Team Secret и Invictus Gaming - в их активе по две победы. Напомним, в плей-офф попадут все участники соревнования. Результаты этого этапа, который проходит по швейцарской системе, будут влиять только на посев.

LAN-финал первого "мэйджора" в СНГ проходит на сцене Национального дворца искусств "Украина". Призовой фонд чемпионата составляет три миллиона долларов, миллион достанется победителю.

Киев (Украина)

The Kiev Major 2017

Групповой турнир

2-й раунд

Invictus Gaming (Китай) – OG (Европа) – 2:0

Team Secret (Европа) – Digital Chaos (США) – 2:0