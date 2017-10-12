Team Liquid начала турнир в Киеве с победы над Mineski

Состав Team Liquid по Dota 2 взял верх над Mineski в матче 1-го тура группового этапа SL i-League Invitational Season 3. Счет поединка – 2:0. Ранее в этой группе бразильская SG e-sports взяла верх над китайской Vici Gaming. Завтра выступление на турнире начнет единственный представитель СНГ – Natus Vincere.

Всего в соревновании принимают участие восемь команд – Vici Gaming, Mineski, Team Liquid, SG e-sports, Team Secret, Newbee, Natus Vincere и compLexity Gaming. Коллективы разделили на две группы, из которых в плей-офф пройдут по две команды. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Кроме того, на чемпионате будет разыграно 300 квалификационных очков The International 2018.

Киев (Украина)

SL i-League Invitational Season 3

Групповой этап

1-й тур

Группа А

Team Liquid – Mineski – 2:0

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