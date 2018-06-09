Стали известны все обладатели прямых приглашений на чемпионат мира

После вылета OpTic Gaming с China Dota2 Supermajor определились все восемь команд, которые получат приглашение от Valve на The International 2018. Обладателями прямых путевок на главной турнир года по Dota 2 стали Virtus.pro (СНГ) , PSG.LGD (Китай), Team Liquid, Team Secret (обе – Европа), Mineski (Юго-Восточная Азия), Vici Gaming, Newbee и VGJ.Thunder (все – Китай).

The International пройдет с 15 по 25 мая в Ванкувере. В турнире примут участие 16 команд, восемь из которых определятся по результатам региональных квалификаций.

На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 13 миллионов долларов. Фонд ежедневно пополняется, так как в него идут 25 процентов денег с продажи Боевого пропуска. Напомним, на The International 2017 было разыграно 24,8 миллиона долларов.