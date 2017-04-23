Самому возрастному участнику The Kiev Major 29 лет, самому младшему – 16

Командный портал Team Empire изучил возраст участников The Kiev Major. Согласно исследованию: самым возрастным игроком на первом "мэйджоре" в СНГ станет 29-летний Сюй "BurNing" Чжилей из Китая, выступающий за Invictus Gaming. Напомним, что в составе IG "BurNing" стал чемпионом последнего крупного LAN-турнира – Dota 2 Asia Championships 2017. Соревнования с призовым фондом 500 тысяч долларов завершились в начале апреля в Шанхае.

Самым молодым участником The Kiev Major является 16-летний филиппинский игрок Эйбэд "Abed" Юсоп, выступающий за американскую организацию Digital Chaos. Самый молодой представитель СНГ – 17-летний россиянин Роман "RAMZES666" Кушнарев из Virtus.pro.