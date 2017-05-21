Россиянин, выступавший за "Comanche", присоединился к филиппинской Mineski.GGNetwork

Бывший игрок Comanche Егор "Ark" Жаботинский продолжит карьеру в филиппинской Mineski.GGNetwork. Организация уже зарегистрировала российского игрока для участия в квалификациях на The International 7. Напомним, ранее в этом месяце к команде присоединился украинец Андрей "Mag~" Чипенко.
Таким образом, состав Mineski.GGNetwork выглядит следующим образом: Чай "Mushi" Е Фун (Малайзия), Андрей "Mag" Чипенко (Украина), Рио "ryOyr" Хасевага (Филиппины), Майкл "ninjaboogie" Росс (Филиппины), Егор "Ark" Жаботинский (Россия).
@DOTA2 #TI7 #roster #lineup pic.twitter.com/bmu1BW8zFl– Yammerz Yui (@Mskiyammerz) 21 мая 2017 г.
Slim Taller
Я не читаю новости киберспорта,но на глаза попался заголовок " будет присоединился".
19:25 21 мая