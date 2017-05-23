Россиянин "vlad" не прошел отбор в американскую compLexity. КИБЕРСПОРТ - DOTA 2. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:26 | КИБЕРСПОРТ — DOTA 2

Россиянин "vlad" не прошел отбор в американскую compLexity

Джимми "Demon" Хо.
Джимми "Demon" Хо.
0
0
0
0

Американская организация compLexity Gaming утвердила состав по Dota 2, который выступит на региональных отборочных соревнованиях к предстоящему чемпионату мира – The International 2017. В заявку coL не попал российский игрок Владислав "vlad" Юрченко, выступавший за коллектив в роли игрока замены в прошлом месяце. Пока не известно, где продолжит карьеру Юрченко.

На персонажах поддержки вместо него выступит американец Джимми "Demon" Хо. Среднюю линию в "Комплексити" займет иорданец Ферас "Feero" Хруб. Региональные отборочные в Северной Америке стартуют в конце июня. Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 уже превысил 10 миллионов долларов.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий