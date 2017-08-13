Представлены хайлайты финального дня чемпионата мира в Сиэтле

Русскоязычная студия RuHub представила подборку ярких игровых моментов финального дня чемпионата мира по Dota 2 – The International 2017. В ролик попали эпизоды из финала нижней сетки между китайской LGD.Forever Young и европейской Team Liquid, а также хайлайты гранд-финала между "Ликвид" и Newbee. Последний матч прошел в формате best-of-5 и завершился победой европейского коллектива со счетом 3:0.

Всего в плей-офф седьмого чемпионата мира пробились 16 команд. Стадия игр на выбывание прошла в "Ки-арена" в Сиэтле, вместимость которой 17 тысяч человек. Призовой фонд The International 2017 составил 24,5 миллиона долларов.