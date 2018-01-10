Перуанская Infamous пробилась на GESC E-Series: Jakarta, где выступит Na’ Vi

Перуанская Infamous стала победителем квалификационного турнира на GESC E-Series: Jakarta для Южной Америки и выступит на LAN-финалах. В решающем поединке команда взяла верх над бразильской SG e-sports со счетом 3:1. Ранее участниками финальной части "майнора" стали Evil Geniuses и украинская Natus Vincere, победившая в отборочных для СНГ. Всего на чемпионате сыграют восемь коллективов.

GESC E-Series: Jakarta пройдет с 15 по 18 марта в Индонезии. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Кроме того, на турнире будут разыграны 300 очков DPC, необходимых для попадания на следующий чемпионат мира.