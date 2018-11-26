"Mag" заявил, что Natus Vincere может сегодня переиграть матч

Андрей "Mag" Чипенко прокомментировал присужденное поражение Natus Vincere в матче группового этапа отборочных на The Chongqing Major для СНГ против Gambit Esports. По его словам, есть вероятность, что матч переиграют 26 ноября.

- Приехали мы в клуб, а нам сказали: "GG WP!", то что опоздали уже, техлуз там, все дела. Но на самом деле, вроде как, по этому поводу вопрос решается. Возможно, что завтра (26 ноября) будем играть, – заявил Mag.

Natus Vincere начала групповой этап отборочных на The Chongqing Major с победы над Winstrike Team. На второй карте поединка за выход из группы против Gambit Esports игроки NaVi стали вылетать из игры. После нескольких попыток подключиться к серверу заново Mag написал в твиттере, что команда подверглась DDoS-атаке.

После окончания второй карты, которую NaVi проиграла, коллектив запросил 30 минут на переезд в компьютерный клуб, но не уложился в отведенное время и получил техническое поражение. Если судьи не отменят решение и не назначат переигровку, то 26 ноября NaVi встретятся с Team Empire Hope в матче навылет.