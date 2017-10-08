Команда "Соло" и "Рамзеса" победила Spartak Esports в финале квалификации WESG 2017

Команда "Антихайп", в которую вошли Владимир "RodjER" Никогосян, Алексей "Solo" Березин, Игорь "iLTW" Филатов, Роман "RAMZES666" Кушнарёв и Павел "9pasha" Хвастунов, одержала победу на вторых открытых отборочных WESG 2017 для России. В решающем поединке коллектив нанес поражение Spartak Esports.

Счет встречи – 2:0. Таким образом, пятерка выступит на европейском LAN-финале в Барселоне. Соревнование пройдет с 22 по 26 ноября, призовой фонд составит 92,5 тысячи долларов. Кроме того, "Антихайп" станет участником выставочного матча против победителя первой квалификации – Ultima_Thule, которая состоит из игроков Team Empire.

WESG 2017

Отборочный турнир

Россия

Вторая открытая квалификация

Плей-офф

Финал

Spartak Esports – Антихайп – 0:2