Из россиян на премию GosuAwards 2016 претендует только RAMZES666

Авторитетный киберспортивный портал GosuGamers запустил голосование на премию GosuAwards в дисциплине Dota 2. Оно продлится до 29 декабря, а результаты будут объявлены 30 декабря. Во всех 15 номинациях представлен лишь один россиянин – игрок Virtus.pro Роман "RAMZES666" Кушнарев. 16-летний киберспортсмен претендует на звание лучшего новичка сезона. Его конкурентами в борьбе за почетный приз являются китаец Сюй "uuu9" Хань из Newbee, австралиец Анатан "Ana" Фам из OG, американец Чжэн "MidOne" Йек Най из Team Secret и румын Михай "canceL^^" Антонио из compLexity Gaming.

Московский турнир EPICENTER, проходивший с 9 по 16 мая в российской столице, представлен в номинации "Событие года". Его конкуренты – The Manila Major 2016, The Summit 6, The Boston Major 2016, ESL One Frankfurt 2016.

Полный список номинаций и претендентов выглядит следующим образом:

Игрок, добивший наибольшего прогресса - Иван "MinD_ContRoL" Бориславов, Владимир "No[o]ne" Миненко, Аливи "w33" Омар, Дэмиэн "Kphoenii" Чок, Виктор "GeneRaL" Нигрини;

Прорыв года - Сун "Sccc" Чунь, Джардел "DJ" Джико Мампусти, Чжоу "bLink" Ян, Чу "shadow" Цзэюй, Омар "Madara" Дабасас;

Лучший игрок первой позиции - Юхан "n0tail" Сундштайн, Лассе "Matumbaman" Урпалайнен, Чу "shadow" Цзэюй, Артур "Arteezy" Бабаев, Роман "Resolut1on" Фоминок;

Лучший игрок средней линии - Аливи "w33" Омар, Амер "Miracle-" аль-Баркави Саид, Самаил "SumaiL" Хассан, Чжоу "bLink" Ян, Ким "QO" Сион Йоп;

Лучший игрок сложной линии - Саахил "UNiVeRsE" Арора, Иван "MinD_ContRoL" Бориславов, Дэвид "MoonMeander" Тан, Дэвид "Moo" Халл, Чжан "Faith_bian" Жуйда;

Дуэт поддержки - Питер "ppd" Дагер и Людвиг "zai" Уолберг, Чжан "LaNm" Чжичэн и Лю "Garder" Синьчжоу, Джесси "JerAx" Вайникка и Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми, Мартин "Saksa" Саздов и Расмус "MiSeRy" Филипсен, Таль "Fly" Айзик и Андреас "Cr1t-" Нильсен;

Новичок года - Сюй "uuu9" Хань, Анатан "Ana" Фам, Чжэн "MidOne" Йек Най, Роман "RAMZES666" Кушнарев, Михай "canceL^^" Антонио;

Команда года - OG, Wings Gaming, Evil Geniuses, Digital Chaos, Ad Finem;

Самый запоминающийся турнир (кроме TI) - EPICENTER: Moscow, The Manila Major 2016, The Summit 6, The Boston Major 2016, ESL One Frankfurt 2016;

Драма года - Скандал вокруг Team Secret, увольнение Джеймса "2GD" Хардинга на The Manila Major 2016, The Shanghai Major 2016 Sylar против владельца LGD Gaming, визовые проблемы на The Boston Major;

Лучший комментатор с места события - Тоби "TobiWan" Доусон, Дэвид "LD" Горман, Оуэн "ODPixel" Дэвис, Дэвид "GoDz" Паркер, Остин "Capitalist" Уолш;

Лучший комментатор-аналитик - Чан "WinteR" Литт-Бин, Бен "Merlini" Ву, Кевин "Purge" Годек, Уильям "Blitz" Ли, Энди "Draskyl" Стайлз;

Лучший ведущий - Брюс "Machine" Бейтс, Пол "ReDeYe" Челонер, Дакота "KotLGuy" Кокс, Джориен "Sheever" ван дер Хейден, Эндрю "Zyori" Кемпбелл;

Лучший интервьюер - Джейк "SirActionSlacks" Каннер, Кейси Эйтчисон, Дакота "KotLGuy" Кокс, Джек "KBBQ" Чен, Джориен "Sheever" ван дер Хейден;

Лучший художник из мастерской - Стефани "Anuxinamoon" Эверетт, Крис "Toasty" Арчер, Конрад "Konras" Кршемински, Майкл "Hawf" Шиллидей, Андреа " motenai " Ориоли.