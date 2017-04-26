Илья "Lil" Ильюк: "Пока все матчи на The Kiev Major были легкие"

Игрок Virtus.pro Илья "Lil" Ильюк подчеркнул в интервью Cybersport.ru, что на групповом этапе The Kiev Major 2017 все матчи были легкими. "Медведи" одержали три победы в трех матчах. По итогам этого этапа в плей-офф вышли все команды, распределение мест в группе повлияло только на посев.

– Да все игры были легкие. Иногда зрителю со стороны может казаться, что вы там проигрываете 10 тысяч, проигрываете 20 тысяч. Сейчас такая мета, что очень много твоих пиков – они камбек-стратегии. Допустим, вот люди берут Anti-Mage, и понятно, что скорее всего первые 20 минут ты будешь проигрывать по нетворсу. А если ты играешь ещё против команды, которая делает упор на лайнинг и на ерли-гейм, то ты можешь и 20, и 30 тысяч проигрывать. Но мы видели, как играли Invictus Gaming. Они просто все перевернули, проигрывая 30 тысяч, потому что у них были Magnus и Anti-Mage. Сейчас в этой мете очень много камбек-стратегий, и графики по большому счету не говорят ни о чем.