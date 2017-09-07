Игрок "Бруклина" открыл вторую команду по Dota 2 в Северной Америке

Китайская организация Vici Gaming открыла четвертый состав по Dota 2. Команда VG.J Storm будет базироваться в Северной Америке и состоять из местных игроков. Одним из основателей коллектива является разыгрывающий баскетбольного "Бруклина" Джереми Лин. Год назад он основал свою первую киберспортивную команду – китайскую Team VG.J. В ее активе победа на SL i-League с призовым фондом 300 тысяч долларов.

В состав новой команды вошли Цзинцзюн "SneyKing" Ву, Стэнли "StanKing" Янг, Френси "FLee" Ли, Эрик "747" Донг и Равинду "Ritsu" Кодиппили (все – США). Ранее пятерка выступала под тегом GG.