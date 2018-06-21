Экс-FlyToMoon представит СНГ на The International

Winstrike стала победителем закрытых квалификаций на The International 2018 для СНГ. В гранд-финале команда Богдана "Iceberg" Василенко обыграла ESPADA со счетом 3:1 и получила путевку на чемпионат мира. Таким образом, СНГ на The International представят Winstrike и приглашенные напрямую Virtus.pro.

Напомним, в минувшую среду киберспортивная организация Winstrike подписала команду FlyToMoon. The International пройдет с 15 по 25 августа в Ванкувере (Канада).

В турнире примут участие 18 команд, 10 из которых определятся по результатам региональных квалификаций. На сегодняшний момент призовой фонд предстоящего чемпионата мира составляет более 14 миллионов долларов.