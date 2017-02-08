Данил "Dendi" Ишутин: "Очень хочется попасть на домашний "мэйджор"

Игрок Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин подчеркнул, что ему очень хочется ​квалифицироваться на The Kiev Major и достойно выступить на домашнем турнире. Украинский киберспортсмен отметил: он испытал смешанные чувства узнав о том, что следующий "мэйджор" пройдет в Киеве.

– Когда я узнал об этом, одновременно обрадовался и взгрустнул: на тот момент у нас вообще не было состава, поэтому я осознаю, что очень сложно за такое короткое время набрать достаточно сил, чтобы добиться успеха, – приводит Cybersport.ru слова Ишутина. – А так – очень хочется попасть на домашний "мейджор" и порадовать местную публику. Фанаты? Люди делятся на два типа, как мне кажется: на тех, кто болеет за команду, и на тех, кто поддерживает отдельных игроков. Соответственно, когда происходит ротация состава, часть фанатов уходит вместе с игроками. Возможно, кто-то приходит с новыми исполнителями – кто-то развивается, улучшает свою игру и обрастает своими поклонниками. Наверное, есть часть комьюнити, которая поддерживает лично меня, что меня не может не радовать. Я также получаю от этого своеобразный кайф.