Бразильцы из SG e-sports победили китайскую Vici Gaming в Киеве

Бразильская SG e-sports нанесла поражение китайской Vici Gaming в стартовом матче группового этапа SL i-League Invitational Season 3. Счет поединка – 2:0. Сегодня также состоится еще одна игра в этой группе – Team Liquid встретится с Mineski.

Всего в соревновании принимают участие восемь команд – Vici Gaming, Mineski, Team Liquid, SG e-sports, Team Secret, Newbee, Natus Vincere и compLexity Gaming. Коллективы разделили на две группы, из которых в плей-офф пройдут по две команды. Призовой фонд составит 300 тысяч долларов. Кроме того, на чемпионате будет разыграно 300 квалификационных очков The International 2018.

Киев (Украина)

SL i-League Invitational Season 3

Групповой этап

1-й тур

Группа А

Vici Gaming (Китай) – SG e-sports (Бразилия) – 0:2