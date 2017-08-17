Бот компании Илона Маска переиграл чемпиона мира в 6-ти матчах из 6-ти

Компания OpenAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта для компьютерных игр, опубликовала видео матча бота и пакистанца Саида "Sumail" Хассана из американской Evil Geniuses. Искусственный интеллект победил чемпиона мира 2015 года в шести встречах из шести. Оппоненты соревновались на 1 на 1 на средней линии на персонаже Shadow Fiend, который чаще всего используется в дуэльных поединках.

Напомним, компания OpenAI, одним из основателей которой является бизнесмен Илон Маск, показала самообучающегося бота на последнем чемпионате мира – The International 2017. В рамках презентации был переигран игрок средней линии украинской Natus Vincere Данил "Dendi" Ишутин. Профессиональные игроки Артур "Arteezy" Бабаев и Пер Андерс "Pajkatt" Олсен Лилль также потерпели поражение во встречах с искусственным интеллектом.

Представители компании сообщили, что намерены создать полноценную команду из пяти ботов к следующему The International.