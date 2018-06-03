Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски: "s1mple слишком хорош"

Польский киберспортсмен Ярослав "pashaBiceps" Яжомбковски из Virtus.pro выразил восхищение игрой коллеги из Natus Vincere Александра "s1mple" Костылева в матче 1/4 финала плей-офф StarSeries i-League Season 5 с SK Gaming (2:1). Украинец помог своей команде выйти в полуфинал домашнего турнира, завершив поединок со статистикой 94:46.

В полуфинале "Рожденные побеждать" встретятся с mousesports. StarSeries i-League Season 5 проходит в Киеве с 28 мая по 3 июня. Турнир принимает "Дворец Украина". Призовой фонд соревнования составляет 300 тысяч долларов.

"Вы можете убрать s1mple? Он слишком хорош", – написал на своей странице в Твиттере pashaBiceps, обращаясь к представителям Valve.