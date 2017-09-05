Virtus.pro пригласили на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Польский состав российской организации Virtus.pro вслед за датской Astralis, бразильской SK Gaming и Gambit Esport получил прямое приглашение на EPICENTER по GS:GO, который пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге. Обладатели еще четырех прямых путевок на турнир с призовым фондом в 500 тысяч долларов будут объявлены организаторами позднее.

Последние два участника определятся в ходе региональных отборов. Стоит отметить, что на первом в этом сезоне LAN-турнире DreamHack Masters Malmö поляки заняли лишь 13-16-е место, в решающем матче проиграв австралийцам из Renegades (7:16, Cache).