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18:20 | КИБЕРСПОРТ — CS:GO

Virtus.pro пригласили на EPICENTER в Санкт-Петербурге

Виктор "Taz" Войтас (Virtus.pro). Фото HLTV
Виктор "Taz" Войтас (Virtus.pro). Фото HLTV

Польский состав российской организации Virtus.pro вслед за датской Astralis, бразильской SK Gaming и Gambit Esport получил прямое приглашение на EPICENTER по GS:GO, который пройдет в конце октября в Санкт-Петербурге. Обладатели еще четырех прямых путевок на турнир с призовым фондом в 500 тысяч долларов будут объявлены организаторами позднее. 

Последние два участника определятся в ходе региональных отборов. Стоит отметить, что на первом в этом сезоне LAN-турнире DreamHack Masters Malmö поляки заняли лишь 13-16-е место, в решающем матче проиграв австралийцам из Renegades (7:16, Cache).

 

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