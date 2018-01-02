Snax из Virtus.pro – в двадцатке лучших игроков по версии HLTV

Авторитетный киберспортивный портал HLTV.org составил рейтинг лучших игроков по CS:GO минувшего года. Традиционно объявлять игроков, вошедших в этот список, журналисты начинают с конца. На 20-м месте оказался Януш "Snax" Погоржельски из состава российской Virtus.pro. Примечательно, что поляк три года подряд входил в топ-5, однако в этом году заметно сбавил.

На 19-м месте расположился швед Олоф "olofmesiter" Кайбьер из FaZe Clan, на 18-м – представитель SK Gaming бразилец Рикардо "boltz" Прасс. Остальные игроки будут объявлены позднее.