"Шальке" может подписать состав по CS:GO

Киберспортивное подразделение "Шальке" может подписать бывший состав PENTA Sports по CS:GO. Портал Inspector Esports сделал этот вывод на основании того, что smm-менеджер организации подписался на эту пятерку игроков в "Твиттере".

По версии источника, контракты с немецким клубом могут заключить Кевин "kRYSTAL" Аменд (Германия), Ессе "zehN" Линьяла (Финляндия), Павел "innocent" Мосек (Польша), Денис "denis" Хоувел и Тимо "Spiidi" Рихтер (оба – Германия).

Напомним, что "Шальке" запустил киберспортивное направление в прошлом году. Сейчас клуб представлен в таких дисциплинах, как League of Legends, FIFA и Pro Evolution Soccer.