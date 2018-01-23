Россиянин hutji из "Веги" – о выступлении QB Fire на "мэйджоре": "Красавцы!"

Игрок Vega Squadron Павел "hutji" Лашков поблагодарил болельщиков за поддержку на ELEAGUE Major 2018. Кроме того, он выразил восхищение выступлением российской Quantum Bellator Fire, пробившейся в плей-офф. "Акулы" не смогли преодолеть групповой этап турнира, одержав две победы – над North и Team Liquid. Команда из России уступила FaZe Clan, mousesports и Cloud9.

LAN-финал "мэйджора" проходит в Атланте и Бостоне с 19 по 28 января. Призовой фонд турнира составляет миллион долларов.

"На этом наше выступление на мажоре закончилось. Спасибо всем кто верил в нас до конца, мы вас очень любим. Также хочу поздравить ребят из QB Fire. Многие ставили на вас на 0-3, а вы смогли выйти даже в плей-офф, красавцы", – написал на своей странице в Твиттере hutji.