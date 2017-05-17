Организаторы DreamHack Summer 2017 отдали третье приглашение шведам из fnatic

Состав организации fnatic по CS:GO получил приглашение на предстоящий DreamHack Summer 2017. Шведский коллектив стал третьим участником соревнования. Ранее прямые инвайты дали бразильской SK Gaming и российской Gambit Esports. Всего на турнире, который пройдет в Йенчепинге с 17 по 19 июня, выступят восемь команд. Призовой фонд DreamHack Summer 2017 составит 100 тысяч долларов.
Time for another #DHS17 invite– DreamHackCSGO (@DreamHackCSGO) 17 мая 2017 г.
See you soon @FNATIC! @olofmeisterCS @fnaticdennis @krimzCSGO @jwCSGO @flusha_csgo #DHOpen pic.twitter.com/oKlvsWcJqQ