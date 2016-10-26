Костенюк досрочно стала чемпионкой России

Александра Костенюк выиграла Суперфинал чемпионата России по шахматам за один тур до окончания соревнований. В партии десятого тура она одержала победу над Евгенией Овод и набрала восемь очков.

– Я только один раз выигрывала чемпионат России – в 2005 году. На самом деле, меня почему-то очень мотивировал первый приз, чего не скажешь о денежных вознаграждениях, – приводит слова Костенюк официальный сайт РШФ. – Когда я узнала, что чемпионы получат машину, то вспомнила, что у меня нет российских прав. После этого турнира у меня будет пауза для того, чтобы их получить и уладить все формальности. Но если что, муж будет возить (смеется).