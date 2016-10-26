18:26 | ШАХМАТЫ

Костенюк досрочно стала чемпионкой России

0
0
0

Александра Костенюк выиграла Суперфинал чемпионата России по шахматам за один тур до окончания соревнований. В партии десятого тура она одержала победу над Евгенией Овод и набрала восемь очков.

– Я только один раз выигрывала чемпионат России – в 2005 году. На самом деле, меня почему-то очень мотивировал первый приз, чего не скажешь о денежных вознаграждениях, – приводит слова Костенюк официальный сайт РШФ. – Когда я узнала, что чемпионы получат машину, то вспомнила, что у меня нет российских прав. После этого турнира у меня будет пауза для того, чтобы их получить и уладить все формальности. Но если что, муж будет возить (смеется).

Дополнительная информация

http://ruchess.ru/news/all/superfinals_round_10/

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Видео: Савченко приехала на заседание Верховного суда в Москве...

В Кремле прокомментировали слова о том, что Путин "не уважает" Клинтон...

Наследницы Чикатило...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ