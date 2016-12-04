Зяки Юнисов: "Бокс – не балет, Лебедев не может выступать до пенсии"

Промоутер Максима Власова Зяки Юнисов, в прошлом работавший с Денисом Лебедевым, отметил, что возраст начинает сказываться на выступлении его бывшего подопечного. Также он предположил, что Эдуард Трояновский недооценил Джулиуса Индонго. Напомним, что вчера и Трояновский, и Лебедев потерпели поражения в своих боях.

– Причиной поражения Лебедева, в первую очередь, стало то, что Гассиев действительно хорош, – сказал Юнисов. – Он быстрый, умный, с отличным ударом. Плюс, хоть Денис и очень опытный, не стоит забывать о том, что ему уже 37 лет. А бокс – не балет, до пенсии выступать не будешь. Рано или поздно все мы должны завершать свою спортивную карьеру. Это тяжелый вид спорта. Мне не понравилось, что когда Лебедев боксировал, он использовал мало комбинаций – в основном, присутствовали одиночные удары. Как бы то ни было, Лебедев был одним из лучших бойцов, и в боксе он доказал все.

Что касается Индонго и Трояновского… Это было настолько неожиданно, никто даже ничего понять не успел! У Индонго 20 боев, и из них 18 побед нокаутом. Трояновский отнесся к сопернику пренебрежительно. Эдуард пропустил удар, к сожалению, от этого не застрахован даже хороший боксер.

Кроме того, вчера состоялся бой между Рахимом Чахкиевым и Максимом Власовым. Его по праву можно назвать одним из самых красивых боев вечера. За неполные семь раундов – шесть нокдаунов, причем в одном из них побывал Власов. Но Максим был собран с самого начала и одержал победу. (Любовь КОНЯЕВА)