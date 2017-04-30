Тайсон Фьюри: "Джошуа бился с Кличко насмерть, а я с ним играл"

Бывший чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри ответил на вызов соотечественника Энтони Джошуа, который победил Владимира Кличко нокаутом в 11-м раунде. После поединка 27-летний Джошуа бросил вызов Фьюри, который победил Кличко в 2015 году и с тех не проводил боев.

"Отличная работа, Джошуа. Хороший бой. Ты бился с Кличко насмерть, а я с ним играл. Давай потанцуем", – написал на своей странице в твиттере Фьюри.