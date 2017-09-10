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09:21 | БОКС — Профессиональный

Оскар Де Ла Хойя: "Шабранский покажет свой мастерский талант Ковалеву"


Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил удовлетворение в связи с предстоящем боем между Сергеем Ковалевым и Вячеславом Шабринским. Поединок россиянина и украинца состоится 25 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

– Шабранский вернулся в строй и готов доказать, что способен подняться на вершину даже на фоне таких соперников, как Ковалев, – цитирует Boxingscene Де Ла Хойю. – Шабранский стал сильнее и умнее внутри ринга, и он покажет Сергею свой мастерский талант. Мы рады тому, что на нашем шоу состоится этот удивительный бой, который, без сомнений, доставит всем удовольствие.

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