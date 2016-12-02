Максим Власов: "После нескольких пропущенных ударов Чахкиев начнет нервничать"

3 декабря в Москве пройдет бой за звание Интерконтинентального чемпиона WBA в первом тяжелом весе, в котором встретятся два россиянина: Максим Власов и Рахим Чахкиев. Победитель этого поединка получит реальный шанс претендовать на пояс чемпиона мира WBA. В преддверии боя 30-летний Власов подчеркнул в интервью "Известиям", что готовится к поединку в Самаре под руководством Виктора Петроченко.

– Анализируя последние бои Чахкиева, я вижу, что тренер пытается изменить его, заставляет боксировать более размеренно и спокойно, периодически взрываясь жесткими атаками. Думаю, что он постарается начать наш бой так же. Но после нескольких пропущенных ударов начнет нервничать и сбиваться на свой старый стиль ведения боя, чтобы постараться закончить поединок досрочно.

– Где и как ты готовился к этому бою?

– Готовлюсь дома в Самаре под руководством своего тренера Виктора Петроченко. Единственная особенность – это акцент на работу с агрессивным левшой. Помогают мне в основном ребята, с которыми я тренируюсь постоянно, – это Манвел Саргсян и Егор Бакулин. Иногда подключаем боксеров из других залов.