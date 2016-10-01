17:51 | БОКС — Профессиональный

Фьюри, уличенный в употреблении кокаина, сравнил себя с героем "Лица со шрамом"

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Чемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри с иронией отнесся к информации о положительной допинг-пробе на кокаин. Запрещенный препарат был обнаружен у него во внесоревновательный период 22 сентября. По информации СМИ, он, скоре всего, не будет дисквалифицирован.

Фьюри в своем твиттере опубликовал коллаж, на котором его лицо наложено на знаменитый кадр фильма "Лицо со шрамом", где герой Аль Пачино Тони Монтана сидит перед большой партией наркотика.

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