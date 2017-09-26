Фредди Роуч: "Теренс Кроуфорд" - лучший боец в мире на данный момент"

Известный тренер Фредди Роуч выразил мнение, что на данный момент лучшим боксером мира является Теренс Кроуфорд. 29-летний американец провел на профессиональном ринге 32 боя, во всех одержал победы (23 нокаутом).Он является действующим чемпионом WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring в первом полусреднем весе.

- Теренс Кроуфорд - лучший боксер на данный момент, - цитирует tofight.ru Роуча. - Он умеет боксировать, может двигаться все 12 раундов, может сильно ударить. В последнем бою он дрался с действительно жестким африканцем. Я еще думал, что если Теренс несерьезно отнесется к бою, то может и проиграть. Но он не оставил никаких сомнений. Думаю, он лучший боец мира.