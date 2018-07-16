Флойд Мейвезер - самая высокооплачиваемая знаменитость по версии Forbes

Американец Флойд Мейвезер-младший занял первое место в списке высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. За 2017 год Мейвезер заработал 285 миллионов долларов. 10 миллионов - с помощью рекламных контрактов, еще 275 - за бой против бойца MMA Конора Макгрегора, который состоялся 26 августа по правилам бокса.

Макгрегор занял в рейтинге Forbes 12-е место с 99 миллионами (85 за бой, 14 за рекламу).

В топ-10 из спортсменов вошел аргентинский футболист Лионель Месси (111 миллионов долларов) и португальский футболист Криштиану Роналду (108 миллионов).

Всего в сотню включены 24 спортсмена, из которых 6 - баскетболисты НБА.

Полностью рейтинг высокооплачиваемых знаменитостей доступен на сайте Forbes.